Salud

Día Mundial del Cáncer de Próstata: los chequeos que hay que hacerse y los avances que cambian el tratamiento

Especialistas destacan el valor del diagnóstico temprano, la cirugía robótica y nuevas terapias que mejoran el pronóstico de los pacientes

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los controles desde los 50 años y las nuevas tecnologías permiten detectar antes el cáncer de próstata y aumentar las posibilidades de curación.
Los controles desde los 50 años y las nuevas tecnologías permiten detectar antes el cáncer de próstata y aumentar las posibilidades de curación. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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