Salud

¿Debe lavar el pollo antes de cocinarlo? Microbiólogas revelan la forma correcta de manipular esta proteína en el hogar

Expertas advierten que las salpicaduras de agua contaminan los alimentos listos para el consumo y explican las temperaturas de cocción seguras

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Por Marianela Arias Vilchez
Las especialistas Diana Mora y Carolina Chaves detallan el peligro de la contaminación cruzada y la importancia de separar las tablas de picar.
Las especialistas Diana Mora y Carolina Chaves detallan el peligro de la contaminación cruzada y la importancia de separar las tablas de picar. (Canva Stocks/Studio Philippines / Kakyusei de Pixabay)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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