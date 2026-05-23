Salud

Cuántas veces por día hay que cepillarse los dientes, según los dentistas

La frecuencia importa, pero los especialistas señalan que la forma correcta de cepillarse marca la diferencia

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un odontólogo explicó por qué el cepillado nocturno y una técnica adecuada ayudan a proteger la salud bucal.
Un odontólogo explicó por qué el cepillado nocturno y una técnica adecuada ayudan a proteger la salud bucal. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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