Cuántas veces hay que cepillarse los dientes al día: esto dicen los expertos

El sangrado de encías podría ser la primera señal de que su cepillado no es el adecuado. Un especialista explicó cuál es la frecuencia ideal y cómo hacerlo bien.

Cepillarse los dientes al menos una vez al día, de manera adecuada, resulta más efectivo que hacerlo dos veces con descuido, según indicó el doctor Praveen Sharma, de la Escuela de Odontología de la Universidad de Birmingham.

El especialista señaló que lo más importante en la higiene bucal no es cuántas veces se cepille al día, sino la calidad con que se realiza ese cepillado. Aun así, recomendó hacerlo dos veces por jornada si es posible.

Sharma explicó que si una persona solo puede realizar una rutina de limpieza dental al día, debe hacerlo por la noche, antes de dormir.

También recomendó utilizar hilo dental o cepillos interdentales de caucho, ya que estas herramientas ofrecen una limpieza más completa y pueden resultar menos incómodas que otras opciones tradicionales.

Además del momento y los utensilios, el especialista advirtió que el método de cepillado es fundamental. Indicó que cada diente posee tres superficies: exterior, interior y masticatoria. Todas deben limpiarse con movimientos circulares suaves, evitando ejercer presión excesiva sobre las encías.

La zona donde el diente se une con la encía necesita especial atención, ya que ahí suelen originarse las enfermedades periodontales.

Según Sharma, el sangrado o la inflamación en las encías deben interpretarse como señales claras de que el cepillado no se está haciendo correctamente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.