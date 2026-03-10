Cuando los hijos cargan con las emociones de sus padres: las secuelas silenciosas de la ‘parentalización’

Especialistas analizan las secuelas emocionales que enfrentan los adultos que crecieron al asumir responsabilidades afectivas propias de sus padres.

Ser hijo y asumir el rol emocional de un padre puede dejar huellas profundas en la vida adulta. La psicología identifica este fenómeno como parentalización, una dinámica en la que el niño asume responsabilidades afectivas o prácticas que corresponden a los adultos.

La escritora Lolita Campos relató que crecer bajo ese contexto generó una marca duradera. Según explicó, el impacto emocional puede mantenerse durante toda la vida. Señaló que la herida requiere atención constante para que logre cicatrizar de forma adecuada.

Campos describió esa experiencia con una metáfora vinculada a una cirugía traumatológica. Indicó que, aun con el paso del tiempo, existen momentos en que el dolor reaparece. Ocurre cuando revive situaciones emocionales intensas o cuando debe explicar su historia a personas cercanas.

La autora señaló que quienes atravesaron este proceso suelen desarrollar desconfianza en sí mismos y necesidad de validación externa. Según explicó, esa búsqueda surge cuando la persona no logró construir una validación interna durante la infancia.

Niños que se vuelven adultos antes de tiempo

La psicóloga Pata Liberati, con más de 35 años de experiencia en terapia, explicó que los niños parentalizados suelen convertirse en adultos sobreadaptados.

Indicó que estos menores aprenden desde edades tempranas a cubrir los vacíos emocionales de sus padres. Esa adaptación temprana genera una aparente madurez que luego se refleja en la vida adulta.

Liberati señaló que esta capacidad también puede transformarse en una fortaleza. Según detalló, en terapia es posible convertir esa hiperadaptación en flexibilidad y capacidad de comprensión.

El principal aprendizaje consiste en desarrollar la habilidad de poner límites por decisión propia, no por obligación. La especialista afirmó que este proceso permite evitar el extremo opuesto: adultos emocionalmente inmaduros que buscan prolongar conductas propias de etapas más tempranas.

El caso histórico de Marilyn Monroe

Algunos casos extremos quedaron registrados en la historia. Uno de los más conocidos es el de Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jeane.

La madre de la actriz, Gladys Pearl Baker, padecía esquizofrenia paranoide grave. Debido a la inestabilidad emocional de su madre, Monroe asumió desde niña el rol de sostén emocional.

La actriz creció en un entorno marcado por la incertidumbre. Debió enfrentar episodios psicóticos y vivir en distintos hogares de acogida, además de pasar varios años en un orfanato.

Los especialistas señalan que los niños parentalizados suelen sentir que son responsables del bienestar de sus padres. En el caso de Monroe, esa sensación se mantuvo durante su vida adulta.

Experiencias menos extremas

No todos los casos presentan niveles tan severos. La periodista y tarotista Agustina Dandri recordó su propia experiencia durante la infancia.

Relató que vivió la separación de sus padres de forma traumática. Al ser hija única en ese momento, se convirtió en una figura emocional cercana para ambos.

Dandri explicó que su madre estudiaba una segunda carrera universitaria mientras intentaba reconstruir su vida tras la separación. Su padre, en cambio, expresó con frecuencia su dolor por la ruptura.

Según relató, incluso llegó a consolar a su padre después de la separación. Con el paso del tiempo, señaló que logró comprender mejor la situación desde una perspectiva adulta.

Consecuencias emocionales y físicas

La especialista Patricia Faur, experta en dependencia emocional y relaciones tóxicas, explicó que ser un hijo parentalizado genera consecuencias a largo plazo.

Según indicó, en estos casos no se produce una pérdida concreta sino una falta emocional. El niño crece sin figuras parentales capaces de asumir plenamente su rol.

Esa carencia genera una sensación permanente de déficit emocional. La especialista explicó que la herida central suele manifestarse como sentimientos de insuficiencia personal.

Desde la perspectiva de las neurociencias, este fenómeno también se relaciona con la llamada carga alostática, una forma de estrés crónico que se acumula desde la infancia.

Faur detalló que este estrés prolongado puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y trastornos vinculados al sistema endocrino o inmunológico.

Impacto en las relaciones adultas

Los especialistas también observan efectos en la vida afectiva de quienes crecieron bajo este patrón.

Según Faur, muchas personas que vivieron parentalización tienden a asumir en sus relaciones el rol de cuidadores emocionales de sus parejas.

Esta dinámica puede derivar en vínculos con personas que presentan conductas infantiles, adicciones u otras problemáticas. En ese contexto, estas personas reproducen el papel de adulto responsable.

Aunque estos individuos suelen ser funcionales en ámbitos laborales o sociales, pueden mantener una fragilidad emocional vinculada con la infancia que no pudieron vivir plenamente.

Secuelas frecuentes en la adultez

Entre las consecuencias que los especialistas identifican en adultos que fueron niños parentalizados destacan:

Hipervigilancia emocional: atención constante a los estados de ánimo de los demás.

atención constante a los estados de ánimo de los demás. Baja autoestima: sensación de que el valor personal depende de ser útil o perfecto.

sensación de que el valor personal depende de ser útil o perfecto. Dificultad para poner límites: tendencia a aceptar demandas externas.

tendencia a aceptar demandas externas. Tristeza persistente: sensación de haber perdido la infancia o de no haber contado con una base emocional segura.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.