Cuando los hijos cargan con las emociones de sus padres: las secuelas silenciosas de la ‘parentalización’

Especialistas advierten sobre los efectos emocionales que enfrentan los niños que asumen responsabilidades afectivas de sus padres desde edades tempranas

Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas analizan las secuelas emocionales que enfrentan los adultos que crecieron al asumir responsabilidades afectivas propias de sus padres.
Especialistas analizan las secuelas emocionales que enfrentan los adultos que crecieron al asumir responsabilidades afectivas propias de sus padres. (ChatGPT/Generado con IA)







