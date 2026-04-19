Salud

Cuáles son los beneficios de comer aguacate, según estudios

El aguacate contiene fibra, grasas saludables y vitaminas que apoyan el corazón, la digestión, los huesos y hasta el estado de ánimo

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Por La Nación / Argentina / GDA
La aplicación analiza el aguacate sin abrirlo. Usa inteligencia artificial y logra más de 90% de precisión en su evaluación
El aguacate es una fruta rica en grasas saludables que mejora la salud del corazón, controla el apetito y fortalece la digestión y los huesos. (Canva/Canva)







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La Nación / Argentina / GDA

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