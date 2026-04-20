Salud

Costa Rica duplicó tasa recomendada de partos por cesáreas por la OPS durante el 2025

Ministerio de Salud advierte que la tasa de cesáreas duplica el límite máximo sugerido por la OPS

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Por Marianela Arias Vilchez
Costa Rica registró una tasa de cesáreas del 33% en 2025. El Ministerio de Salud publica los riesgos quirúrgicos y promueve el parto vaginal en su último informe.
Costa Rica registró una tasa de cesáreas del 33% en 2025. El Ministerio de Salud publica los riesgos quirúrgicos y promueve el parto vaginal en su último informe. (Canva stocks/Natalia Olivera de Pexels / Jozemara Friorili Lemes de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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