Costa Rica duplicó tasa recomendada de partos por cesáreas por la OPS durante el 2025

Costa Rica registró una tasa de cesáreas del 33% en 2025. El Ministerio de Salud publica los riesgos quirúrgicos y promueve el parto vaginal en su último informe.

El uso de la vía quirúrgica para el nacimiento de niños en el país superó los estándares internacionales de salud según los registros del último año. Datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirmaron que el 33% de los alumbramientos ocurrió por cesárea.

Esta proporción superó el rango recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo que situó la tasa óptima entre el 10% y el 15%. El Ministerio de Salud advirtió que cifras por encima de estos valores no se asocian con mejoras adicionales en la reducción de la mortalidad materna ni neonatal.

En total, el país registró 45.384 nacimientos a lo largo del 2025.

Beneficios del parto vaginal

Las autoridades sanitarias promovieron el parto vaginal como el estándar de oro para la atención médica. El contenido informativo del ministerio explicó que esta vía facilita la maduración pulmonar del feto al pasar por el canal del parto.

La compresión torácica durante el proceso natural ayuda a la expulsión del líquido pulmonar. El reporte detalló que esto reduce el riesgo de que el neonato enfrente dificultades respiratorias al nacer.

Además, el contacto con la microbiota vaginal materna favorece la colonización intestinal del recién nacido. Según el boletín, este vínculo fortalece el sistema inmunológico y disminuye el riesgo futuro de asma.

Para la madre, el parto vaginal permite una recuperación más rápida y menor estancia hospitalaria. También facilita el contacto inmediato piel a piel y el inicio temprano de la lactancia materna.

Complicaciones de la vía quirúrgica

Salud enfatizó que la cesárea es una intervención de emergencia y no de rutina. Su uso en cirugías electivas sin causa clínica se asoció con mayores probabilidades de infecciones postoperatorias.

La cirugía mayor eleva el riesgo de sufrir complicaciones en futuros embarazos, como rotura uterina o placenta previa. Asimismo, el ministerio vinculó este procedimiento con un inicio más tardío de la alimentación por pecho.

La institución busca reducir el porcentaje de cirugías para mejorar la seguridad de la mujer gestante.

Desafíos para el sistema nacional

El Ministerio de Salud planteó fortalecer la vigilancia epidemiológica de las cesáreas para alcanzar las metas estadísticas. El sistema de salud requiere personal capacitado para atender la variabilidad del trabajo de parto.

El documento indica que la meta institucional es garantizar modelos de atención humanizada que incluyan opciones de analgesia obstétrica. Estas prácticas deben basarse en la evidencia científica para respetar los derechos reproductivos de las mujeres.

Finalmente, el boletín indica que las autoridades mantendrán la actualización de normativas nacionales en atención obstétrica.