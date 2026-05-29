Salud

¿Consumir demasiada proteína acelera el envejecimiento? Experta alerta sobre un riesgo poco conocido entre los 18 y 65 años

Especialistas vinculan el consumo elevado de proteína animal con procesos celulares que podrían favorecer enfermedades y envejecimiento prematuro

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una experta en longevidad advierte que demasiada proteína animal puede afectar la reparación celular y aumentar riesgos para la salud.
Una experta en longevidad advierte que demasiada proteína animal puede afectar la reparación celular y aumentar riesgos para la salud. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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