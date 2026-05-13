Salud

Consumir aceite de oliva extravirgen podría ayudar a vivir más años, según estudio

Investigaciones científicas destacaron los beneficios del aceite de oliva extravirgen para la salud cardiovascular y el cuidado de la piel

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Por O Globo / Brasil / GDA
El aceite de oliva extravirgen contiene antioxidantes y grasas saludables que podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas.
El aceite de oliva extravirgen contiene antioxidantes y grasas saludables que podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas. (ChatGPT/Generada con IA)







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