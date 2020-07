“Se unen muchas cosas: la carga académica, una enfermedad desconocida con casos, hospitalizaciones y muertes todos los días; la situación de la casa, muchos ven a sus papás que se llevan mal, o ellos mismos no se llevan bien con los hermanos. Si no sé expresar bien qué siento, cómo lo siento, qué opino... yo me lo trago, como me lo voy tragando, se convierte en una bomba de tiempo en el que llega un momento en el que voy a estallar porque no voy a aguantar más todo lo que le estoy metiendo”, detalló la especialista.