Dentro de sus ventajas está el que, al trabajar con un vector viral y no con ARN mensajero (como la de Pfizer y BioNTech), no requiere mantenerse a niveles altos de congelación y bajas temperaturas. En este caso, solo es necesario estar entre 2° C y 8° C, mismas temperaturas a las que son almacenadas las vacunas utilizadas actualmente en Costa Rica.