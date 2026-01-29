Salud

Cómo el calor y la humedad extremos afectan el embarazo y el crecimiento infantil, según estudio científico

Investigación en Science Advances alerta sobre riesgos del calor húmedo durante la gestación y su impacto directo en la salud y estatura infantil

Por O Globo / Brasil / GDA
Calor y humedad extremos durante la gestación se asocian con mayor estrés térmico, partos prematuros y menor estatura infantil, según estudio internacional.
Calor y humedad extremos durante la gestación se asocian con mayor estrés térmico, partos prematuros y menor estatura infantil, según estudio internacional. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

