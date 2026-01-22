Ciencia

El calor que absorbieron los océanos en 2025 equivale a la energía de 12 bombas de Hiroshima

Un nuevo análisis científico alertó sobre el mayor aumento de calor oceánico desde 1960 y su relación directa con eventos climáticos extremos en distintas regiones del planeta

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los océanos acumularon en 2025 una energía térmica sin precedentes. El hallazgo refuerza el papel de los mares como principal indicador del calentamiento global.
Los océanos acumularon en 2025 una energía térmica sin precedentes. El hallazgo refuerza el papel de los mares como principal indicador del calentamiento global. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcalorocéanos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.