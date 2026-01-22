El calor que absorbieron los océanos en 2025 equivale a la energía de 12 bombas de Hiroshima

Los océanos acumularon en 2025 una energía térmica sin precedentes. El hallazgo refuerza el papel de los mares como principal indicador del calentamiento global.

Los océanos del planeta alcanzaron en 2025 el mayor nivel de calor registrado desde que existen mediciones modernas, iniciadas en la década de 1960. Un estudio científico divulgado el 9 de enero en la revista Advances in Atmospheric Science indicó que las aguas oceánicas absorbieron 23 zettajoules adicionales de energía térmica durante ese año, una cifra muy superior a los 16 zettajoules medidos en 2024.

Este resultado marcó el noveno año consecutivo de récords, lo que conformó la racha más prolongada de aumento continuo del contenido de calor oceánico jamás observada. La investigación estuvo a cargo de un consorcio internacional integrado por más de 50 científicos, que desde 2018 monitorean de forma sistemática la evolución del calor almacenado en los mares.

De acuerdo con el análisis, los océanos cumplen un papel central en el sistema climático global. Más del 90% del exceso de calor generado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terminó absorbido por las aguas, que funcionan como el principal reservorio térmico del planeta.

Una magnitud difícil de imaginar

Para dimensionar el impacto, los autores recurrieron a comparaciones. Un zettajoule equivale a un sextillón de joules, la unidad física que mide el trabajo o la energía. El incremento observado en 2025 representó, en términos energéticos, el equivalente a unas 12 bombas atómicas como la de Hiroshima liberando su energía directamente en los océanos.

Otras estimaciones señalaron que esa cantidad de calor alcanzaría para hervir cerca de 2.000 millones de piscinas olímpicas, cada una con un volumen de 2.500 m³. También bastaría para cubrir más de 200 veces el consumo anual de electricidad de toda la población mundial.

Superficie más fresca, profundidades más cálidas

Aunque las temperaturas promedio de la superficie del mar en 2025 se ubicaron levemente por debajo de las registradas en 2024, considerado el año más cálido de la historia reciente, ese dato no implicó un alivio del calentamiento global.

Fenómenos naturales como El Niño y La Niña influyeron en la redistribución del calor. El fuerte episodio de El Niño en 2024 elevó las temperaturas superficiales, mientras que un evento débil de La Niña hacia finales de 2025 facilitó una mayor transferencia de calor hacia las capas profundas del océano.

Los especialistas advirtieron que las mediciones basadas solo en la temperatura superficial no reflejan la totalidad del fenómeno. El contenido total de calor oceánico, que incluye aguas profundas, constituye un indicador más sólido del calentamiento global a largo plazo.

Consecuencias persistentes

El calentamiento de los océanos genera impactos directos e indirectos. Las temperaturas más altas favorecen olas de calor marinas, afectan ecosistemas, alteran la circulación atmosférica y modifican los patrones globales de lluvia. Un océano más cálido también aporta mayor energía a tormentas tropicales intensas y a eventos extremos de precipitación.

El estudio señaló que los resultados ofrecen evidencias directas de un sistema climático fuera de equilibrio térmico, que continúa acumulando calor. En 2025, las regiones oceánicas con mayores registros incluyeron el Atlántico Tropical y Sur, el mar Mediterráneo, el norte del océano Índico y el océano Antártico.

Los investigadores subrayaron que este calor no se disipa con rapidez. El proceso de calentamiento de las profundidades oceánicas tomó cerca de 100 años, y aun si cesara de inmediato el uso de combustibles fósiles, se requerirían siglos para que esa energía se redistribuya por completo.

El récord de 2025 no fue solo un dato estadístico. Reflejó la persistencia de un proceso de calentamiento global cuyos efectos ya se manifiestan y seguirán influyendo en el clima del planeta durante generaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.