¿Colon irritable? Los alimentos que ayudan a desinflamarlo y los que conviene evitar

Especialistas destacan que ajustar la alimentación ayuda a reducir la inflamación del colon y a controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable.

Las molestias en el colon responden a múltiples causas. Entre ellas figuran la enfermedad de Crohn, las úlceras, la colitis y diversas infecciones. Ante estos cuadros, los médicos suelen recomendar dietas especiales como parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable (SII).

Un artículo del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos señala que la alimentación cumple un papel clave. La recomendación general apunta a aumentar el consumo de fibra, evitar el gluten y seguir una dieta baja en FODMAP.

Fibra: mejor con moderación

El instituto explica que la fibra debe incorporarse de forma gradual. Un consumo excesivo puede provocar gases y activar los síntomas del SII. Los estudios citados indican que la fibra soluble, presente en productos integrales y verduras, resulta más efectiva para aliviar las molestias intestinales.

Gluten: un detonante frecuente

El gluten, presente en trigo, cebada y centeno, suele agravar los síntomas. Por esa razón, los especialistas aconsejan evitar cereales, granos, pastas y muchos productos procesados. El organismo advierte que algunas personas con SII presentan más síntomas tras consumir gluten, aun sin padecer enfermedad celíaca.

Dieta baja en FODMAP

La dieta FODMAP busca reducir carbohidratos difíciles de digerir. En este grupo figuran frutas como manzanas, albaricoques, moras, cerezas, mango, nectarinas, peras, ciruelas y sandía, así como sus jugos. También incluye verduras como alcachofas, espárragos, frijoles, repollo, coliflor y ajo.

Se suman alimentos como lentejas, champiñones, cebollas y alverjas, además de leche y derivados, productos de trigo y centeno, miel, jarabe de maíz alto en fructosa y dulces o chicles con sorbitol, manitol, xilitol y maltitol.

Alimentos que sí ayudan

Para desinflamar el colon, el instituto señala opciones más tolerables. Entre ellas destacan frutas como plátanos, peras y melocotón. En verduras y hortalizas se recomiendan acelgas, zanahorias, espinacas, espárragos y calabaza.

Las proteínas también forman parte de la dieta. Se incluyen pollo, carne hervida, caldos y huevos.

Bebidas y apoyos naturales

El medio digital El Español informa sobre preparaciones usadas para aliviar síntomas. Una de ellas consiste en jugo de salvia o aloe vera con miel, que se toma en ayunas una vez al día.

Otra opción corresponde a infusiones de menta o manzanilla, las cuales pueden alternarse durante el día.También se menciona el regaliz, al que se le atribuyen propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias que ayudan a disminuir la pesadez estomacal y la indigestión.

El papel de los probióticos

Los especialistas recomiendan incluir probióticos en la alimentación. Estos favorecen el equilibrio de las bacterias intestinales y contribuyen a reducir la inflamación del colon.

Los expertos recuerdan la importancia de consultar al médico cuando los síntomas persisten. El seguimiento profesional permite definir un tratamiento adecuado según cada caso.

