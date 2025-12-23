CCSS cambiará forma de detectar cáncer de colon: la prueba que puede salvar vidas

El cáncer colorrectal es uno de los más comunes en Costa Rica, la colonoscopia es una de las pruebas necesarias para detección temprana. Fotos: Mayela López

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cambiará la estrategia de detección temprana del cáncer colorrectal (de colon y recto). Este es el segundo cáncer más común en Costa Rica. Solo superado por el cáncer de próstata en los hombres, y por el cáncer de mama, en mujeres.

El cáncer de colon también es el tercero más mortal en ambos sexos, superado nuevamente por mama y próstata; en esta ocasión se une el de estómago, que es menos común, pero más letal.

Datos del Registro Nacional de Tumores (RNT) señalan que entre 2017 y 2022 (año más reciente para el cual hay datos disponibles) hubo 3.725 diagnósticos de cáncer de colon. Esta enfermedad es más común en mujeres, pero más letal en hombres. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) manifiestan que en 2024 hubo 414 fallecimientos por esta causa: 229 hombres y 185 mujeres.

“Estos pacientes fallecen hasta 15 años antes en comparación con pacientes de otros tipos de cáncer”, destacó Marvin Iglesias Rosales, director del Centro de Detección Temprana del Cáncer Gastrointestinal, recientemente en una sesión de la Junta Directiva de la CCSS, en donde se presentó el nuevo plan.

“El objetivo es acompañar al paciente desde el inicio hasta el fin: prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento. Hoy nuestro sistema está fraccionado. Un paciente puede acudir a un centro de salud; se hace una colonoscopia; le diagnostican una lesión premaligna y le indican una consulta con posterioridad; si se ausenta, se pierde al paciente. El sistema, a como lo tenemos, no da trazabilidad”, declaró Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, en la sesión.

“Hoy solo cuando el paciente tiene síntomas acude al servicio de salud. Esto puede ser muy tarde, muchos pacientes mueren porque se diagnostican en edades avanzadas”, añadió.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

Antes de conocer la estrategia, es necesario entender cómo es esta enfermedad.

Se trata de un tumor que se origina en el colon o el recto. Comienza con un crecimiento que forma masas en el revestimiento de las paredes de los tejidos. A estos se les llama pólipos. No todos los pólipos son cancerosos, pero en algunos casos sí se forman adenomas, que son lesiones premalignas.

“No es un crecimiento de un día para otro, demora de seis a ocho años”, precisó Sánchez.

Con el tiempo estos adenomas pueden desarrollar cáncer.

A nivel mundial se ha visto un aumento de este tumor en menores de 50 años. En Costa Rica, indicó Iglesias, el grueso de los tumores se sigue viendo entre los 60 y los 75 años. Según el RNT, entre 2017 y 2022 el 13,5% de los tumores se detectó en menores de 50 años.

Sin embargo, una detección más temprana y diagnóstico más oportuno podría hacer que se vean más casos en personas más jóvenes, pero de forma más temprana y con una mayor supervivencia y sobrevida.

Los casos en personas jóvenes no solo se deben a diagnósticos más oportunos, también a una combinación de factores en los que entran la genética, la alimentación, el sedentarismo y el fumado.

¿En qué consiste la nueva forma de detección del cáncer colorrectal?

El Centro Nacional de Cáncer Gastrointestinal, ubicado en Cartago, trabaja como centro de referencia para todo el país, pero se trabajará de forma desconcentrada, según las redes de atención.

La prueba consiste en hacer exámenes fecales. Es una prueba de sangre oculta en heces, pero más específica que la usada actualmente a nivel nacional, ya que determina la cantidad de sangre y además busca anticuerpos que hagan sospechar de lesiones.

“Yo le hago un examen de heces a un paciente, si sale positivo, le hago la colonoscopia, encuentro un adenoma, de una vez se le quita. Eso previene el cáncer. Este es un cáncer que sí es prevenible”, dijo Sánchez.

La prueba de tamizaje actual da un 12% de resultados positivos, muchos de ellos falsos, lo que obliga a enviar a colonoscopia a personas que no lo necesitan y esto engrosa las listas de espera.

“La prueba actual solo me dice si hay sangre en heces o no, pero no me dice la cantidad. Hay demasiadas personas que salen positivas”, destacó Sánchez.

El cambio de prueba haría que se realicen las colonoscopias solo a quienes realmente las requieren. En estos casos, solo el 2% de las personas dan positivo.

Este examen ya se ha implementado en Cartago desde 2016 con buenos resultados. El plan ahora es extenderse a todo el país, comenzando por las zonas prioritarias por incidencia y mortalidad.

“El objetivo es detectar temprano para evitar que estas personas terminen en las listas de espera en cirugía”, destacó Sánchez.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, indicó que este es un plan a cinco años que avanzará de forma paulatina.

¿Dónde impacta más el cáncer de colon?

Cáncer colorrectal visto por colonoscopía (ICC Asesores)

La CCSS tiene mapeados los cantones del país en el que tanto la incidencia como la mortalidad son mayores y en los que además hay un alto impacto del cáncer de estómago. En estos figuran:

Tilarán (Guanacaste)

San José

San Isidro (Heredia)

Bagaces (Guanacaste)

Pérez Zeledón (San José)

Liberia (Guanacaste)

Hojancha (Guanacaste)

Coto Brus (Puntarenas)

León Cortés (San José)

Iglesias señaló que el proceso inicia con la selección de pacientes en zonas de alto riesgo y se les invita a un proceso de tamizaje. Si el examen da negativo se les deberá hacer uno nuevamente en dos años.

Si da positivo se hará una colonoscopia y si hay lesión se hará una biopsia. Dependiendo deel resultado de la biopsia se le tratará según el caso, ya sea medicamentos, cirugías o quimioterapia.

Sin embargo, hay personas que, por sus factores de riesgo, serán invitadas directamente a una colonoscopia.

“Poner esta estrategia en todo el país hará que haya menos falsos positivos, menos listas de espera para colonoscopias y detección de lesiones precancerosas y de cáncer más prontas”, concluyó Sánchez.