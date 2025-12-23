El País

CCSS cambiará forma de detectar cáncer de colon: la prueba que puede salvar vidas

Prueba que ya se utiliza en Cartago y ha demostrado ser más eficaz y evitar listas de espera innecesarias

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
El cáncer colorrectal es uno de los más comunes en Costa Rica, la colonoscopia es una de las pruebas necesarias para detección temprana. Fotos: Mayela López







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cáncer colorrectalCáncer de colonCáncer de rectoPruebas de tamizajeCCSS
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.