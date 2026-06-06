Salud

Colesterol: el medicamento ‘estrella’ para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según la medicina

Especialistas explican por qué el organismo produce gran parte del colesterol y cuándo las estatinas se vuelven necesarias para reducir riesgos

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Por La Nación / Argentina / GDA
El colesterol alto puede persistir pese a una buena alimentación. Médicos detallan el papel de las estatinas y las metas recomendadas de LDL.
El colesterol alto puede persistir pese a una buena alimentación. Médicos detallan el papel de las estatinas y las metas recomendadas de LDL. (ChatGPT/Generada con IA)







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