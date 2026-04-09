Citrato de magnesio: el suplemento que impulsa la recuperación muscular y fortalece los huesos

El citrato de magnesio apoya funciones clave del cuerpo. Su déficit puede causar fatiga, calambres y otros trastornos.

Los suplementos de magnesio ganaron relevancia por su papel en funciones vitales del organismo. Este mineral participa en más de 300 procesos enzimáticos. Su aporte resulta clave para el sistema nervioso, los músculos y la salud ósea.

El médico nefrólogo Gabriel Lapman explicó que el magnesio interviene en la transmisión de señales nerviosas, la contracción muscular y la regulación de la presión arterial. También influye en la producción de energía, proteínas y el control de la glucosa en sangre. Además, contribuye en la formación de huesos junto al calcio y la vitamina D.

El aumento en el consumo de suplementos se asocia a un déficit nutricional. Lapman indicó que esta situación responde a dietas con alto contenido de productos ultraprocesados. Estos alimentos contienen aditivos y pocos nutrientes esenciales.

El especialista señaló que incluso con una dieta equilibrada pueden presentarse deficiencias. Algunas personas no absorben bien el magnesio por problemas digestivos como la celiaquía. También advirtió que el uso de antibióticos puede afectar la capacidad del cuerpo para incorporar este mineral.

¿Para qué sirve el citrato de magnesio?

Entre las distintas presentaciones, el citrato de magnesio destaca por su uso frecuente. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indicó que este compuesto tiene un efecto laxante. Se utiliza para tratar el estreñimiento a corto plazo.

El efecto aparece entre 30 minutos y seis horas después de la ingesta. Las autoridades sanitarias recomiendan no usarlo por más de una semana sin supervisión médica. Un consumo excesivo puede provocar mareos, somnolencia, náuseas y ritmo cardíaco lento.

Más allá de su función digestiva, el citrato de magnesio también contribuye a la regeneración de tejidos musculares y óseos. Además, favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Este suplemento se presenta en polvo o cápsulas. La dosis diaria varía según factores como edad, peso y estado de salud. Lapman indicó que la suplementación debe acompañarse de hábitos saludables. Entre ellos mencionó una dieta balanceada, ejercicio regular y buen descanso.

El magnesio no es necesariamente la solución para dormir mejor

Síntomas por falta de magnesio

El déficit prolongado de magnesio genera varios efectos en el organismo. Según la NIH, estos son algunos de los principales signos:

Pérdida del apetito

Fatiga

Náuseas y vómitos

Debilidad corporal

Calambres musculares

Hormigueo en extremidades

Alteraciones del ritmo cardíaco

Detectar la falta de este mineral no resulta sencillo. Un informe de la Universidad de Harvard explicó que los niveles en sangre no reflejan con precisión su presencia total. Esto ocurre porque gran parte del magnesio se almacena en las células.

Por esta razón, los expertos recomiendan acudir a un especialista. El profesional evalúa la alimentación diaria y determina si existe un déficit de magnesio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.