Salud

Citrato de magnesio: el suplemento que impulsa la recuperación muscular y fortalece los huesos

Este tipo de magnesio no solo alivia el estreñimiento. También participa en la recuperación muscular y el fortalecimiento óseo

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Por La Nación / Argentina / GDA
El citrato de magnesio apoya funciones clave del cuerpo. Su déficit puede causar fatiga, calambres y otros trastornos.
El citrato de magnesio apoya funciones clave del cuerpo. Su déficit puede causar fatiga, calambres y otros trastornos. (Canva Stock/Natalia Mysak y Liudmila Chernetska de Getty Images)







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