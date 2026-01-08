Salud

La forma correcta de consumir magnesio para ayudar a desintoxicar el cuerpo

El cloruro de magnesio, combinado con alimentos ricos en vitamina B1, apoya la depuración del organismo y el control del peso corporal

Por La Nación / Argentina / GDA
Este tipo de magnesio mejora funciones digestivas, musculares y óseas, y es recomendado si hay déficit nutricional, según expertos.
El consumo adecuado de magnesio favorece la eliminación de toxinas, mejora la digestión y contribuye al bienestar general dentro de una dieta equilibrada. (Canva/Canva)







magnesio
