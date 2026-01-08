La forma correcta de consumir magnesio para ayudar a desintoxicar el cuerpo

El consumo adecuado de magnesio favorece la eliminación de toxinas, mejora la digestión y contribuye al bienestar general dentro de una dieta equilibrada.

El magnesio se posiciona como un mineral clave para apoyar la depuración del organismo y reducir la hinchazón abdominal. Su consumo adecuado, combinado con una alimentación equilibrada y actividad física, contribuye al control del peso y al bienestar general, según información de organismos de salud de Estados Unidos.

La Mayo Clinic señala que la obesidad y el exceso de grasa corporal responden a múltiples factores. En ese contexto, la incorporación de minerales esenciales forma parte de un enfoque integral. Antes de añadir suplementos a la dieta, resulta indispensable la consulta médica.

Cómo consumir magnesio para desintoxicar el cuerpo

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos explican que el magnesio participa en procesos biológicos esenciales. El organismo lo utiliza para la formación de proteínas, la regulación muscular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Este mineral también influye en el control de la presión arterial y en los niveles de azúcar en la sangre. Para obtener estos efectos, la forma de consumo y la dosificación resultan determinantes.

La presentación más recomendada es el cloruro de magnesio. La pauta habitual consiste en diluir 3 gramos en medio vaso de agua y consumirlo después del desayuno. Esta modalidad favorece el cuidado general de la salud y apoya la reducción del peso corporal.

El magnesio actúa como complemento de una dieta diseñada por un profesional en nutrición. No sustituye planes alimentarios ni tratamientos médicos.

Alimentos que potencian sus efectos

Los resultados asociados a un vientre más plano dependen de la combinación del magnesio con alimentos ricos en vitamina B1. Entre ellos destacan la espinaca, el arroz integral y la carne de cerdo.

La integración regular de estos productos junto con el cloruro de magnesio potencia los efectos positivos del mineral dentro de una alimentación balanceada.

Cinco beneficios del magnesio para el organismo

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el magnesio ofrece beneficios adicionales más allá del control del peso:

Regula el metabolismo: participa en la metabolización de grasas y carbohidratos.

participa en la metabolización de grasas y carbohidratos. Reduce la retención de líquidos: contribuye a disminuir la hinchazón corporal.

contribuye a disminuir la hinchazón corporal. Mejora la digestión: facilita la eliminación de toxinas y previene el estreñimiento.

facilita la eliminación de toxinas y previene el estreñimiento. Aporta energía: ayuda a prevenir la fatiga por su acción a nivel celular.

ayuda a prevenir la fatiga por su acción a nivel celular. Ayuda a controlar el estrés: favorece la relajación y reduce la ansiedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.