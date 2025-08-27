Cirugías gratuitas para niños con estrabismo en Costa Rica: así puede aplicar

Cirugías gratuitas para corregir estrabismo en niños se realizarán en Costa Rica con apoyo internacional. Requiere registro previo.

Costa Rica albergará del 24 al 26 de octubre un programa clínico que ofrecerá 150 cirugías gratuitas de estrabismo a niños y adolescentes de 1 a 18 años.

La iniciativa se desarrollará en Magna Médica, Avenida Escazú, gracias a una alianza entre el Hospital Metropolitano, PediaClinic y el Mercy Outreach Surgical Team (MOST), un equipo quirúrgico internacional.

El estrabismo es una condición ocular que afecta la alineación de los ojos y puede impactar la autoestima, el desarrollo social y el rendimiento académico de los menores.

Las cirugías no solo corregirán la visión, sino que también mejorarán la calidad de vida de quienes accedan al procedimiento.

MOST, activo desde 1987, ha realizado más de 14.000 intervenciones en distintas partes del mundo. Según la organización su labor se financia mediante donaciones y la participación voluntaria de profesionales médicos, enfermeras y técnicos especializados.

El doctor Joaquín Acuña, pediatra de PediaClinic y vocero del Hospital Metropolitano, explicó que esta condición puede condicionar la vida desde edades tempranas, y que estas cirugías transforman el futuro de los pacientes al devolverles la confianza.

Las familias interesadas en postular a este programa deben registrarse mediante este enlace: https://info.metropolitanocr.com/programa_most?hs_preview=oQknbSaC-194448721239

Por su parte, Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo, afirmó que el acceso a la salud debe verse como un motor de cambio social.

Añadió que esta colaboración internacional busca generar un impacto positivo en la vida de familias costarricenses que enfrentan limitaciones económicas.

