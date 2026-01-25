Cinco colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos

La elección correcta del esmalte puede disimular imperfecciones, suavizar la piel y aportar un acabado pulido que rejuvenece las manos.

Las manos revelan con rapidez los signos del paso del tiempo. La elección correcta del esmalte logra un cambio visual inmediato. Los colores de uñas en tendencia iluminan la piel, disimulan imperfecciones y aportan un acabado pulido que rejuvenece.

Las tendencias actuales en manicura priorizan tonos suaves y equilibrados. Se alejan de contrastes fuertes. Buscan armonía con la piel. Estos colores favorecen distintos tonos y refuerzan una imagen cuidada y actual.

Tonos que rejuvenecen las manos

Los esmaltes que mejor funcionan son aquellos que se integran con la piel y reducen el contraste visual. Estas son las opciones más solicitadas.

Rosa lechoso

Este tono clásico suaviza la apariencia de la piel. Disimula venas marcadas. Aporta un efecto limpio y ordenado. Es uno de los colores más pedidos en salones.

Nude cálido

Los nudes con subtonos durazno o miel favorecen más que los fríos. Ayudan a unificar el tono de la piel. Generan mayor luminosidad en las manos.

Colores elegantes que también restan años

Algunos tonos con más carácter logran un efecto rejuvenecedor cuando se eligen bien.

Rojo cereza

Este color es más suave que el rojo tradicional. Ilumina la piel. Estiliza las manos sin endurecer su apariencia.

Malva claro

Este esmalte combina rosa y lila. Neutraliza subtonos apagados. Crea un efecto visual más terso y juvenil.

Blanco perlado

Este tono refleja la luz. Resulta más favorecedor que el blanco puro. Aporta un acabado pulido. Se perfila como uno de los más fuertes hacia 2026.

Elegir colores de uñas en tendencia no responde solo a la moda. La selección correcta trabaja a favor de la piel. Una manicura bien pensada eleva la imagen general y aporta frescura visual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.