Científicos desarrollan equipo inédito para la rehabilitación de pacientes en estado crítico

El Autofisio 500 surge como una alternativa para la rehabilitación de pacientes en estado crítico. El desarrollo concluyó el 13 de febrero de 2026 tras cinco años de trabajo. El proyecto estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Caxias do Sul de Brasil junto con la consultora Zextec.

El dispositivo busca recuperar el movimiento de los miembros inferiores en personas hospitalizadas, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes no reciben atención constante de fisioterapia debido a limitaciones operativas. Esa condición provoca pérdida de actividad muscular.

El equipo reproduce de forma automática el movimiento de las piernas que realiza un fisioterapeuta. Esta función permite mantener activas las articulaciones y reducir complicaciones asociadas a la inmovilidad. El desarrollo también consideró un costo accesible para facilitar su uso en sistemas públicos de salud.

El proyecto atendió un problema frecuente en hospitales. Los pacientes críticos permanecen inmóviles y requieren ventilación asistida. La movilización manual implica esfuerzo físico y enfrenta falta de personal. La automatización permite que los profesionales concentren su trabajo en otras áreas del cuerpo y mejora la eficiencia de las sesiones.

El uso del dispositivo no se limita a cuidados intensivos. También aplica para pacientes en recuperación postoperatoria, personas en camillas hospitalarias y casos de paraplejia o tetraplejia. Su uso se extiende a clínicas, rehabilitación deportiva e incluso entornos domésticos.

El funcionamiento del equipo es sencillo. El aparato se coloca bajo la pierna y se fija con dos cintas de velcro. Un sistema motorizado genera un movimiento orbital similar a caminar o pedalear. Este proceso activa tobillos, rodillas y caderas. Además, contribuye a preservar las estructuras articulares.

El proyecto recibió un financiamiento de medio millón de dólares. Con ese monto se fabricaron 10 unidades. Antes de su distribución, los equipos deben pasar por la validación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Luego, se prevé ampliar la producción mediante alianzas con empresas e inversionistas.

El costo estimado del dispositivo oscila entre $3.000 y $4.000. Aún no existe un precio definitivo.

El Autofisio 500 se probó en pacientes con secuelas neurológicas y lesiones cerebrales en el Hospital General de Caxias do Sul. Los resultados mostraron potencial en distintos tipos de inmovilidad. El equipo también se plantea como apoyo para adultos mayores que permanecen solos en sus hogares.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.