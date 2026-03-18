Salud

Científicos desarrollan equipo inédito para la rehabilitación de pacientes en estado crítico

Innovación médica automatiza el movimiento de piernas en pacientes graves y plantea uso en hospitales, clínicas y hogares

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevo dispositivo simula fisioterapia en pacientes inmóviles. Mejora recuperación y reduce carga en hospitales.
Nuevo dispositivo simula fisioterapia en pacientes inmóviles. Mejora recuperación y reduce carga en hospitales. (Canva Stock/AndresR de Getty Images Signature)







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