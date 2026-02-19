Salud

Cerezas podrían ayudar a bajar el ácido úrico y reducir el riesgo de gota, según estudio

Investigación con más de 600 personas vinculó esta fruta con menos ataques de gota y destacó su efecto antiinflamatorio

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Consumir cerezas frescas o jugo sin azúcar se relacionó con menor riesgo de crisis en personas con hiperuricemia.
Consumir cerezas frescas o jugo sin azúcar se relacionó con menor riesgo de crisis en personas con hiperuricemia.







