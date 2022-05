Casos de rara hepatitis infantil ya suman 348 en cinco regiones del mundo

Casos de hepatitis infantil de origen desconocido ya están en cinco regiones. La Organización Mundial de la Salud se refiere a los últimos datos en relación con la enfermedad.

Los casos de una rara hepatitis infantil de origen desconocido ya suman 348 en cinco regiones del mundo, mientras que otros 70 casos están en investigación. A pesar de que se extiende, aún la enfermedad se ve de forma muy aislada, pues solo seis países registran más de cinco pacientes, la mayoría de ellos menores de cinco años de edad.

Dos de los 70 casos sospechosos están en Costa Rica, donde se está a la espera de los análisis que determinarán si la enfermedad de dos niñas, una de dos años y otra de cuatro, fue causada por los virus de hepatitis C o D. Esos exámenes no se realizan en nuestro país, por lo que fueron enviados a Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló esta semana que se mantiene vigilante ante los nuevos casos y aseguró que hay varias investigaciones en curso.

“Las cifras cambian constantemente al verificar y establecer. También porque deben pasarse varios estudios de genética, de inmunidad de cada niño, por eso estamos en constante monitoreo”, comentó Philippa Easterbrook, vocera del programa mundial de la OMS sobre la hepatitis.

Easterbrook señaló que la hipótesis principal sigue estando asociada al adenovirus 41, caracterizado por causar gastroenteritis, pero no todos los casos podrían explicarse por esto, por lo que se mantiene como de origen desconocido. Hasta el momento, el 70% han dado positivo por adenovirus.

“Aunque el adenovirus actualmente es una hipótesis de la causa, no necesariamente explica la severidad de las manifestaciones clínicas. La infección con el tipo 41 no se ha vinculado anteriormente a esas presentaciones clínicas. (...). Sí se han tenido casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos y con infección de adenovirus, pero el tipo 41 no se ha asociado con hepatitis en niños saludables”, dijo.

El virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19 también podría estar involucrado. El 18% de los pacientes tenía una infección activa en el momento de desarrollar la hepatitis, por lo que pudo deberse a otra causa, pero los especialistas no descartan que pueda ser un efecto a largo plazo.

“Debemos estudiar el papel de la covid, ya sea como coinfección con otros virus, como un síntoma o como una secuela de una enfermedad anterior que incluso pudo ser asintomática”, afirmó.

El médico mexicano Rafael Fonoy también expuso a través de su sitio web las razones por las cuales él considera que covid-19 está involucrada.

“Las variantes son cada vez más transmisibles, por lo que alcanzarían a más niños más fácilmente y se toparía con los que posean algún factor para desarrollar hepatitis. En casos del síndrome multisistémico infantil de covid-19 (MIS-C, por sus siglas en inglés) se han reportado alteraciones hepáticas. Estas hepatitis podrían ser MIS-C”.

En estudio

La OMS investiga esta hepatitis desde mediados de abril pasado.

El mayor estudio se realiza en Reino Unido, primer lugar donde se detectaron los pacientes con estos síntomas y donde se encuentra la gran mayoría de casos. A varios de los niños se les tomó una biopsia del hígado para ver si esto puede dar con la causa. Todavía no están los resultados.

También se hacen estudios serológicos (de anticuerpos) para saber si hubo infección previa de covid-19.

Además, Reino Unido también lleva a cabo un estudio de casos y controles (niños de la misma edad sin la enfermedad) para ver cuáles otras diferencias podrían explicar el desarrollo de inflamación del hígado.

¿Cómo detectar y prevenir la enfermedad?

Las familias deben estar atentas a si sus niños presentan:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Algunos tienen debilidad y somnolencia

En algunos casos, hay un color más oscuro en la orina.

Casi ninguno ha presentado fiebre.

Si estos síntomas persisten por más de dos días es mejor acudir al médico.

Las hepatitis virales se transmiten principalmente por las manos, por eso es trascendental no solo que estén atentas a los síntomas, sino también que se apliquen estas otras medidas:

Lavado riguroso de manos.

Lavado de alimentos antes de cocinar.

Si la causa fuera un virus respiratorio, las medidas contra la covid-19 también funcionan.

