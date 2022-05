Costa Rica investiga segundo caso sospechoso de hepatitis infantil de origen desconocido

El Hospital Nacional de Niños (HNN) y el Ministerio de Salud confirmaron, la tarde de este viernes, que se investiga un segundo caso de hepatitis infantil de origen desconocido.

Olga Arguedas Arguedas, directora del centro de salud, indicó que se trata de una niña de cuatro años, vecina de la Gran Área Metropolitana (GAM) y que acudió a su área de salud por un dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza y fiebre.

“Es un segundo caso de hepatitis aguda grave de causa desconocida. Se le hicieron las pruebas respectivas y se corroboró el diagnóstico de hepatitis. En las siguientes horas evolucionó en el empeoramiento de sus síntomas y por eso se refirió al HNN y decidió hospitalizarse”, manifestó Arguedas.

En el centro médico se ratificó que no se trata de una hepatitis ni A, ni B, ni C. Costa Rica no está en capacidad de hacer exámenes para determinar si se trata de hepatitis D o E, por lo que se deben enviar las muestras fuera del país.

La menor está internada a la espera de completar más estudios. Arguedas destacó que se le hizo la prueba para detectar si había presencia del adenovirus F41, un virus que se ha ligado en los últimos días a muchos casos de hepatitis infantil en las últimas semanas. Sin embargo, la prueba dio negativa, la hepatitis entonces no es causada por este virus.

También se descarta que sea un evento adverso a la vacuna contra covid-19 porque la menor, por su edad, no es candidata a recibir la vacuna. De momento ningún caso de esta enfermedad investigada a nivel mundial se ha vinculado con este fármaco.

El primer caso se presentó la semana anterior en una niña de dos años y ocho meses que ya está recuperada en su casa.

La menor se encuentra en condición estable en el Hospital Nacional de Niños. (Alonso Tenorio)

Esta información está en desarrollo