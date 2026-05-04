Salud

Casos de meningitis bajan un 5,5% en el país: menores de un año son el grupo más afectado

El Ministerio de Salud reporta 51 alertas por sospecha de meningitis este año; el 25,4% de las notificaciones corresponden a menores de un año

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Por Marianela Arias Vilchez
Los casos sospechosos de meningitis disminuyeron un 5,5% respecto al 2025. Los menores de un año representan uno de cada cuatro reportes actuales.
Los casos sospechosos de meningitis disminuyeron un 5,5% respecto al 2025. Los menores de un año representan uno de cada cuatro reportes actuales. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Vidal Balielo Jr. de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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