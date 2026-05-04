Casos de meningitis bajan un 5,5% en el país: menores de un año son el grupo más afectado

Los casos sospechosos de meningitis disminuyeron un 5,5% respecto al 2025. Los menores de un año representan uno de cada cuatro reportes actuales.

Las autoridades sanitarias identificaron una mejoría en la situación epidemiológica de la meningitis durante las primeras 15 semanas del 2026. El Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud número 15 revela que el país registró 51 casos notificados por sospecha de esta infección.

Dicha cifra representa una disminución del 5,5% en comparación con el mismo periodo del 2025, año en que se contabilizaron 53 alertas iniciales.

Los bebés menores de un año sufren el mayor impacto de esta patología en el territorio nacional. Este grupo de la población concentra el 25,4% de todas las sospechas reportadas por los centros médicos en lo que va del año.

En términos absolutos, 13 de los 51 casos sospechosos corresponden a menores de un año. El boletín de Salud explica que la meningitis consiste en una inflamación severa de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

Esta enfermedad, cuando es causada por bacterias, resulta especialmente grave y puede provocar la muerte de uno de cada diez pacientes. Además, el informe oficial indica que una de cada cinco personas sobrevivientes queda con discapacidades permanentes como convulsiones o pérdida de audición.

El reporte oficial señala que la Región Central Sur es la zona con mayor volumen de alertas por sospecha de meningitis. Esa región notificó el 23,5% de las incidencias del país.

Otras áreas con afectación importante son la región Chorotega, con el 17,6% de los reportes, y la región Central Norte, con un 13,7%. Salud confirmó que no existen brotes vinculados a este evento durante la última semana epidemiológica.

A nivel local, el cantón de Monteverde registra la tasa de incidencia más elevada por cada 100.000 habitantes. Aserrí y Liberia completan los primeros tres lugares de la lista cantonal con más alertas proporcionales.

Respecto al sexo de los pacientes, el 50,9% de las sospechas se presentó en mujeres. Por su parte, el grupo masculino agrupa el 49% de las notificaciones oficiales.