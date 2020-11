“No todas las personas que pasan por este cáncer son personas mayores, la mayoría de los casos se ve en mayores de 60, pero no todos. Y el tener más de 60 no significa no tener vida sexual. Hay parejas estables acostumbradas a una vida sexual activa que cambia desde el momento del diagnóstico, y por eso el tema debe enfrentarse en pareja. Lo que es de salud sexual es asunto de dos”, expresó Ramos.