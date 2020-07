No tengo que decirle lo dañino que es para un niño pequeño. Esto crea confusión y recibe a destiempo una mala educación sexual, entre muchas cosas más. Pero es muy diferente hablar de un niño viendo pornografía a un adolescente. Realmente, a los adolescentes no se la debemos prohibir. Más bien deberíamos educarlos y explicarles que la pornografía no es más que una caricatura de la sexualidad, ya que es un sexo no relacional, sin vínculo, ni intimidad afectiva. Se ve a la mujer como un simple objeto de placer, se le denigra, humilla y golpea. Está todo distorsionado: penes enormes, relaciones que duran horas, y siempre los cuerpos son perfectos... Pero, lo más triste es que el afecto desaparece. Debemos hablar de todo esto con los adolescentes, para que sepan que la sexualidad es algo hermoso, e implica respeto por el otro, amor, ternura, caricias. En fin, es una relación emocional, afectiva.