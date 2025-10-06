Salud

Cáncer colorrectal: el síntoma que multiplica el riesgo en adultos jóvenes

Estudio de Estados Unidos relaciona el sangrado rectal con un riesgo 8,5 veces mayor de cáncer colorrectal en adultos jóvenes

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El sangrado rectal podría ser clave en la detección temprana del cáncer colorrectal en adultos jóvenes, según estudio de universidad en Estados Unidos.
El sangrado rectal podría ser clave en la detección temprana del cáncer colorrectal en adultos jóvenes, según estudio de universidad en Estados Unidos.







