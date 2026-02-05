Salud

¿Caminar en la mañana, tarde o noche? La ciencia define el horario más efectivo para evitar el sedentarismo

Investigadores irlandeses concluyeron que caminar pocos minutos después de comer mejora la digestión y reduce los efectos de pasar muchas horas sentado

Por La Nación / Argentina / GDA
La ciencia indicó que caminar entre dos y cinco minutos después de ingerir alimentos ayuda a la digestión y combate el sedentarismo diario.
La ciencia indicó que caminar entre dos y cinco minutos después de ingerir alimentos ayuda a la digestión y combate el sedentarismo diario. (Canva/Canva)







