Salud

Caminar 20 minutos al día después de los 70 años puede marcar una diferencia, según entrenador

El especialista español explicó que la constancia resulta más importante que la intensidad para mejorar la salud después de los 70 años

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Por La Nación / Argentina / GDA
Estudios y recomendaciones de la OMS respaldan que la actividad física regular ayuda a reducir riesgos y mejora el bienestar en la adultez mayor.
Estudios y recomendaciones de la OMS respaldan que la actividad física regular ayuda a reducir riesgos y mejora el bienestar en la adultez mayor. (ChatGPT/Generada con IA)







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