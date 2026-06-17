Caminar 20 minutos al día después de los 70 años puede marcar una diferencia, según entrenador

Estudios y recomendaciones de la OMS respaldan que la actividad física regular ayuda a reducir riesgos y mejora el bienestar en la adultez mayor.

Muchas personas reducen su actividad física al llegar a la adultez mayor. Sin embargo, el entrenador español Rafael Hidalgo señaló que incluso una caminata diaria de 20 minutos puede generar beneficios importantes para la salud.

El especialista explicó que no es necesario adoptar rutinas exigentes ni realizar cambios drásticos. La recomendación consiste en sustituir hábitos sedentarios por actividades sencillas que favorezcan una mejor calidad de vida durante la vejez.

Durante décadas se popularizó la idea de que una persona debía completar 10.000 pasos diarios para mantenerse en forma y prevenir problemas como la diabetes o la obesidad. No obstante, distintos estudios científicos determinaron que los adultos mayores no necesariamente requieren alcanzar esa cifra para obtener beneficios.

Según Hidalgo, caminar entre 20 y 30 minutos al día ya aporta mejoras en la salud cardiovascular, la movilidad y el bienestar general. También indicó que, conforme la persona adquiere condición física, puede aumentar progresivamente el tiempo de actividad hasta alcanzar entre 40 y 60 minutos, siempre con una intensidad adaptada a sus capacidades.

El entrenador explicó a la revista Semana que la prioridad debe centrarse en la constancia y no en la intensidad del ejercicio.

Además, recomendó realizar pequeñas pausas durante las caminatas para controlar la fatiga y conservar una técnica adecuada de marcha. La meta no consiste en soportar grandes esfuerzos, sino en acumular minutos de actividad de calidad.

¿Cuántos días por semana se recomienda caminar?

De acuerdo con Hidalgo, lo ideal es caminar entre cuatro y seis días por semana. El especialista enfatizó que la regularidad produce mejores resultados que realizar una sesión extensa de forma esporádica.

También destacó dos aspectos fundamentales antes de iniciar una rutina de caminatas. El primero es mantener una adecuada hidratación durante la actividad física. El segundo consiste en consultar a un médico para verificar el estado de salud y confirmar que existen las condiciones apropiadas para realizar ejercicio.

Estudios y recomendaciones de la OMS respaldan que la actividad física regular ayuda a reducir riesgos y mejora el bienestar en la adultez mayor. (ChatGPT/Generada con IA)

Lo que recomienda la OMS para los adultos mayores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que las personas mayores de 65 años combinen diferentes tipos de actividad física.

Entre las recomendaciones figuran ejercicios de equilibrio, actividades de fuerza con intensidad moderada tres veces por semana y al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica.

Diversas investigaciones científicas señalan que la combinación de estos ejercicios puede reducir hasta un 23% el riesgo de caídas, uno de los problemas más frecuentes durante el envejecimiento.

Los estudios también relacionan la actividad física con mejoras en la movilidad, el estado de ánimo y la calidad del sueño.

Beneficios de mantenerse activo en la adultez mayor

Según la OMS, la práctica regular de actividad física contribuye a mejorar distintos indicadores de salud.

Entre ellos destacan una menor mortalidad por todas las causas, reducción de la mortalidad cardiovascular y disminución de la incidencia de hipertensión.

Además, puede ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y de diabetes tipo 2.

La organización también asocia el ejercicio con beneficios para la salud mental, una menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión, mejoras en la salud cognitiva y una mejor calidad del sueño. Asimismo, señala una posible mejora en indicadores relacionados con la adiposidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.