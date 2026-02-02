Salud

Cambiar hábitos diarios puede ayudar a mantener el cerebro hasta diez años más joven, según Harvard

Especialistas de Harvard explicaron qué hábitos diarios aceleran el deterioro cognitivo y cuáles conviene modificar para proteger la memoria a cualquier edad

Por La Nación / Argentina / GDA
La Universidad de Harvard señaló siete hábitos cotidianos que influyen en la memoria y recomendó cambios para cuidar el cerebro y reducir el desgaste cognitivo.
La Universidad de Harvard señaló siete hábitos cotidianos que influyen en la memoria y recomendó cambios para cuidar el cerebro y reducir el desgaste cognitivo. (Canva/Canva)







