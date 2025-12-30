Salud

Calor en aumento: la orina revela una señal clave que usted debe vigilar en el verano

El color de la orina revela el nivel de hidratación y permite detectar riesgos por calor extremo, según explicó un especialista en salud cardiovascular

Por La Nación / Argentina / GDA
El calor extremo exige atención inmediata a señales como la orina oscura. Un médico explicó cómo actuar y qué medidas aplicar para evitar deshidratación.
El calor extremo exige atención inmediata a señales como la orina oscura. Un médico explicó cómo actuar y qué medidas aplicar para evitar deshidratación. (Canva/Canva)







