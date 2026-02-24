Salud

Calentar comida en envases plásticos libera microplásticos y sustancias tóxicas en minutos

Un análisis de 24 estudios científicos alertó sobre la liberación masiva de microplásticos y químicos tóxicos al usar microondas y horno

Por Europa Press
Informe advierte que envases plásticos “aptos para calentar” liberan microplásticos y químicos vinculados a enfermedades.
Informe advierte que envases plásticos “aptos para calentar” liberan microplásticos y químicos vinculados a enfermedades. (GREENPEACE/GREENPEACE)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

