Caldo de huesos, chía y kombucha: lo que la ciencia dice sobre los alimentos virales para la salud intestinal

Especialistas advierten que los alimentos virales no son soluciones milagro para el intestino y recomiendan hábitos equilibrados.

Bebidas y productos promocionados en redes sociales prometen mejorar el intestino, pero especialistas advierten que la evidencia científica es limitada y que no existen soluciones universales.

La salud intestinal se convirtió en una tendencia frecuente en redes sociales. Diversos alimentos se presentan como opciones para mejorar el bienestar general. Entre ellos destacan el agua con semillas de chía, el gel de musgo marino, el caldo de huesos y la kombucha.

Investigadores señalan que muchos de los efectos atribuidos a estos productos se simplifican. También advierten que no siempre cuentan con estudios sólidos que respalden esas afirmaciones.

El microbioma intestinal y su verdadero alcance

El intestino comprende el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. En este sistema habita el microbioma intestinal, compuesto por billones de bacterias, virus y hongos que influyen en el funcionamiento del organismo y en la salud física y mental.

La divulgadora científica Caroline Steel explicó que cada microbioma es único. Indicó que su equilibrio se asocia con una mejor obtención de energía de los alimentos, regulación del azúcar en sangre y respuesta inmunitaria. Estudios recientes exploraron su vínculo con el estado de ánimo y la ansiedad.

Sin embargo, especialistas coinciden en que para la mayoría de personas sanas no existe evidencia suficiente que justifique intervenir el microbioma de forma constante. Muchas recomendaciones virales parten de observaciones parciales y se presentan como soluciones generales.

¿Funcionan los alimentos de moda?

El microbiólogo Alan Walker y la doctora Megan Rossi, experta en salud intestinal, señalaron que varios productos contienen una pequeña base real, pero no actúan como soluciones milagro.

1. Agua con semillas de chía

Las semillas aportan fibra, que puede alimentar bacterias intestinales beneficiosas y favorecer la regularidad. No obstante, ningún tipo de fibra actúa de forma aislada. Distintos microorganismos requieren diferentes fuentes.

Beber agua con chía no representa riesgo para la mayoría de personas. Sus beneficios resultan limitados si se utiliza como única estrategia.

2. Tragos de aceite de oliva

El aceite de oliva posee propiedades antiinflamatorias. También se asocia con beneficios cardiovasculares y alivio del estreñimiento.

Walker indicó que no existen pruebas claras de que ingerirlo solo y en forma concentrada mejore el microbioma. No se detectó diferencia significativa entre beberlo solo o añadirlo a los alimentos.

3. Gel de musgo marino

Este producto derivado de algas ganó popularidad por su contenido de fibra, vitaminas y minerales. Rossi afirmó que existe muy poca evidencia científica que respalde su uso para mejorar el microbioma o la función digestiva.

Especialistas desaconsejan su consumo en dosis altas, sobre todo en personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Walker añadió que algunas algas pueden contener metales pesados y yodo, lo que implica riesgos si se consumen en exceso.

4. Caldo de huesos

El caldo de huesos se obtiene tras hervir huesos animales durante al menos 24 horas con un ingrediente ácido y hierbas o verduras. Se promociona como opción para “sanar” el intestino.

Walker explicó que la mayoría de proteínas y minerales se absorben en el intestino delgado. Los microbios residen principalmente en el intestino grueso. No existen pruebas sólidas de que este caldo produzca efectos sistemáticos sobre el microbioma.

Rossi señaló que observó efectos negativos en niveles de colesterol cuando no se elimina la grasa saturada de la superficie.

5. Kombucha

La kombucha es un té fermentado que contiene ácidos naturales y compuestos antioxidantes. Rossi manifestó afinidad por la versión tradicional. Sin embargo, advirtió que no todas las opciones comerciales son iguales.

Recomendó elegir productos con señales de fermentación activa. Aconsejó evitar versiones con vinagre añadido o edulcorantes como la stevia.

¿Cuándo consultar al médico?

Síntomas como estreñimiento persistente, diarrea, gases excesivos o dolor abdominal constante pueden indicar un problema intestinal.

Especialistas subrayaron la importancia de acudir a un médico y evitar dietas restrictivas sin supervisión. Eliminar alimentos como el pan no resuelve por sí solo un trastorno digestivo.

Los expertos indicaron que la mayoría de personas no necesita “curar” su intestino si se encuentra sano. Recomendaron priorizar una alimentación con más plantas, mayor consumo de fibra y reducción de productos ultraprocesados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.