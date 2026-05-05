Salud

Café impacta intestino y cerebro: estudio revela efectos en humor, memoria y estrés

Investigación científica detalla cómo el café, con o sin cafeína, influye en bacterias intestinales y funciones mentales clave

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigación revela que el café cambia la microbiota y se relaciona con impulsividad, emociones y memoria.
Investigación revela que el café cambia la microbiota y se relaciona con impulsividad, emociones y memoria. (Canva stock/Melike Baran de Pexels/Dean Drobot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcaféintestinocerebro
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.