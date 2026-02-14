‘Bomba de longevidad’: la receta de gelatina rica en colágeno y vitamina C

Con 45 calorías por porción y alto contenido de vitamina C, esta gelatina se posiciona como opción saludable y económica.

La gelatina de guanábana gana espacio en las dietas de quienes buscan opciones ligeras y funcionales sin renunciar al postre. Esta preparación destaca por su aporte de colágeno, vitamina C, antioxidantes, agua y fibra, con un perfil bajo en calorías.

Este alimento combina la pulpa de una fruta tropical reconocida por su sabor refrescante y sus propiedades nutricionales con grenetina como base. El resultado es un postre económico y sencillo que favorece la salud de articulaciones y piel.

Beneficios nutricionales en cada porción

La guanábana permite que esta receta funcione como desayuno ligero o refrigerio entre comidas. Si se evita el azúcar añadida y se utilizan endulzantes naturales, el producto se adapta a diversas dietas.

Cada porción aporta aproximadamente:

45 calorías.

10 gramos de carbohidratos.

2 gramos de proteínas.

0 gramos de grasas totales y saturadas.

7 gramos de azúcares naturales provenientes de la fruta.

Estas cifras son estimaciones. Los valores pueden variar según los ingredientes y las marcas utilizadas.

Preparación en pocos pasos

La receta requiere cerca de 15 minutos de preparación activa y dos horas de refrigeración. Rinde seis porciones medianas.

El procedimiento es el siguiente:

Disolver la grenetina, previamente hidratada en agua fría durante 5 minutos, en microondas o baño María. No debe hervir. Procesar en la licuadora la pulpa de guanábana con el agua, el endulzante elegido y jugo de limón para conservar el color. Mezclar el licuado con la grenetina hasta integrar por completo. Verter en moldes y refrigerar hasta que adquiera consistencia firme. Servir fría. Se puede decorar con hojas de menta o fruta fresca.

Ingredientes necesarios

Para mejores resultados, se recomienda utilizar pulpa de guanábana fresca o congelada sin semillas.

Ingredientes:

2 tazas de pulpa de guanábana.

2 tazas de agua.

14 gramos de grenetina.

Endulzante al gusto como miel o stevia.

Jugo de un limón.

La preparación se conserva hasta cinco días en refrigeración si permanece en un recipiente bien tapado. Por su frescura y aporte de vitamina C, se presenta como una alternativa práctica para iniciar la jornada con un alimento ligero y natural.

