‘Bomba de longevidad’: la receta de gelatina rica en colágeno y vitamina C

La gelatina de guanábana gana espacio en las dietas de quienes buscan opciones ligeras y funcionales sin renunciar al postre. Esta preparación destaca por su aporte de colágeno, vitamina C, antioxidantes, agua y fibra, con un perfil bajo en calorías.
Este alimento combina la pulpa de una fruta tropical reconocida por su sabor refrescante y sus propiedades nutricionales con grenetina como base. El resultado es un postre económico y sencillo que favorece la salud de articulaciones y piel.
Beneficios nutricionales en cada porción
La guanábana permite que esta receta funcione como desayuno ligero o refrigerio entre comidas. Si se evita el azúcar añadida y se utilizan endulzantes naturales, el producto se adapta a diversas dietas.
Cada porción aporta aproximadamente:
- 45 calorías.
- 10 gramos de carbohidratos.
- 2 gramos de proteínas.
- 0 gramos de grasas totales y saturadas.
- 7 gramos de azúcares naturales provenientes de la fruta.
Estas cifras son estimaciones. Los valores pueden variar según los ingredientes y las marcas utilizadas.
Preparación en pocos pasos
La receta requiere cerca de 15 minutos de preparación activa y dos horas de refrigeración. Rinde seis porciones medianas.
El procedimiento es el siguiente:
- Disolver la grenetina, previamente hidratada en agua fría durante 5 minutos, en microondas o baño María. No debe hervir.
- Procesar en la licuadora la pulpa de guanábana con el agua, el endulzante elegido y jugo de limón para conservar el color.
- Mezclar el licuado con la grenetina hasta integrar por completo.
- Verter en moldes y refrigerar hasta que adquiera consistencia firme.
- Servir fría. Se puede decorar con hojas de menta o fruta fresca.
Ingredientes necesarios
Para mejores resultados, se recomienda utilizar pulpa de guanábana fresca o congelada sin semillas.
Ingredientes:
- 2 tazas de pulpa de guanábana.
- 2 tazas de agua.
- 14 gramos de grenetina.
- Endulzante al gusto como miel o stevia.
- Jugo de un limón.
La preparación se conserva hasta cinco días en refrigeración si permanece en un recipiente bien tapado. Por su frescura y aporte de vitamina C, se presenta como una alternativa práctica para iniciar la jornada con un alimento ligero y natural.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.