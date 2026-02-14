Salud

‘Bomba de longevidad’: la receta de gelatina rica en colágeno y vitamina C

Este postre combina pulpa de guanábana y grenetina para ofrecer antioxidantes, fibra y bajo aporte calórico en cada porción

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Con 45 calorías por porción y alto contenido de vitamina C, esta gelatina se posiciona como opción saludable y económica.
Con 45 calorías por porción y alto contenido de vitamina C, esta gelatina se posiciona como opción saludable y económica. (Canva/Canva)







