Salud

Bacterias de la boca podrían influir en el desarrollo del Parkinson, según estudio científico

Investigación en Corea del Sur identificó una bacteria oral que produce compuestos capaces de llegar al cerebro y afectar neuronas vinculadas al Parkinson

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron que bacterias de la boca presentes en el intestino pueden generar sustancias que influyen en la progresión del Parkinson.
Científicos detectaron que bacterias de la boca presentes en el intestino pueden generar sustancias que influyen en la progresión del Parkinson. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGParkinsonbacterias
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.