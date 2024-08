Así es como el cambio climático afecta la salud e influye en diseminación de enfermedades

La infectóloga pediatra y exministra de Salud María Luisa Ávila Agüero se encontró con una información en Internet que tuvo que investigar si era una noticia falsa... pero no lo era. Un mosquito Culex modestus, conocido por transmitir enfermedades como la fiebre del Nilo Occidental había sido descubierto en Finlandia, un país cuyas condiciones geográficas y climáticas eran incompatibles con la vida de ese mosquito... o eso creía. Pero ese insecto sí estaba ahí, y aunque no provocó enfermedades sí es una prueba de cómo el cambio climático está estrechamente ligado con la salud y puede afectarla.

Esta historia fue parte de una charla que Ávila dio este 21 de agosto en un foro sobre Ciencia y Salud, dirigido a periodistas, en la Ciudad de México. En su exposición, narró cómo las consecuencias del cambio climático afectan a lo largo de toda la vida. La Nación participó de este evento en forma virtual.

“Hay infecciones por mosquitos, garrapatas y otros parásitos que se están viendo en donde antes no se veían. Pero también hay golpes de calor, exacerbaciones de asma, malnutrición, afectación de cultivos para alimentación. Todo esto impacta a los sistemas de salud, cada vez más saturados y en el personal de salud cada vez más cansado“, señaló durante su presentación.

Esta no es la primera vez que se habla del impacto del clima en la salud. Gerry Eijkemans, directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había planteado el ejemplo de Ávila con los insectos que transmiten enfermedades.

“Veamos los brotes de dengue o la malaria. En algunos países están nuevamente en auge porque los mosquitos que transmiten las enfermedades, cuando hace más calor, tienen un mayor hábitat. Estamos viendo estos insectos donde antes no los veíamos”, dijo en una entrevista anterior.

Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el "Aedes aegypti", se han vuelto más comunes con el cambio climático.

A esto se le unen los golpes de calor por altas temperaturas, una menor disponibilidad de agua e inseguridad alimentaria, lo que también afecta órganos, como los riñones.

Asimismo, las inundaciones podrían impactar servicios de agua y provocar desplazamientos y migraciones forzadas.

¿Por qué el clima y la salud están ligados?

Los efectos ya han sido abordados, pero ¿cómo el clima actúa sobre la salud? En su exposición, Ávila mencionó varios factores que influyen y que, en conjunto serían los determinantes ecológicos de la salud o los determinantes ambientales de la salud.

Un factor es el desarrollo urbano, en muchos casos desmedido y desordenado, que ha llevado a invadir el espacio de animales. Los vectores, transmisores de enfermedades, se adaptan mejor a los ambientes urbanos.

“La urbanización excesiva, sin medidas de control adecuado, con la contaminación ambiental, nos va produciendo una serie de daños que van más allá que decir ‘¡qué barbaridad, qué calor hace!’“, afirmó la infectóloga.

La pediatra dio el ejemplo del hongo Candida auris. Hubo una época en la que este hongo se encontraba en condiciones climáticas específicas. Al aumentar las temperaturas, el hongo tuvo que buscar mecanismos para adaptarse, estos mecanismos hicieron posible que infectaran aves. Muchas de estas aves volaban en entornos rurales, pero con el desarrollo urbano cada vez fueron llegando más a las ciudades, donde infectaron a humanos. A la fecha, algunas personas siguen hospitalizándose por la infección de este hongo.

Ávila también mencionó que otras bacterias que antes solo se veían en entornos hospitalarios ya se ven en la comunidad y los individuos se infectan en sus actividades diarias.

“El 31% de los brotes de enfermedades infecciosas están de un modo u otro ligados con la deforestación. Y la pérdida de biodiversidad hace que algunos vectores que antes se alimentaban de animales ahora lo hagan de nosotros“, dijo Ávila, mencionando una publicación de la revista científica The Lancet.

Dentro de lo positivo, el mosquito Anopheles, transmisor de la malaria, no logra adaptarse tan bien a los entornos urbanos. Estos mismos cambios, dijo Ávila, también llevarán a otras bacterias a no sobrevivir y no afectar más a los humanos, ya que algunos microorganismos sobrevivirán y otros no.

Mitigar los efectos del cambio climático en la salud

Aunque el cambio climático ya está afectando la salud, la Organización Mundial de la Salud, lo mismo que la infectóloga, consideran que hay formas en las que cada persona puede ayudar: