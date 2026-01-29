Salud

Arroz con huevo: la razón por la que este plato sencillo supera a la carne roja

La combinación de arroz y huevo gana respaldo científico por su alto valor biológico, su aporte energético y su bajo costo frente a otras fuentes de proteína

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La ciencia nutricional demuestra que el arroz con huevo ofrece proteína completa y energía sostenida, con beneficios comparables y superiores a la carne roja.
La ciencia nutricional demuestra que el arroz con huevo ofrece proteína completa y energía sostenida, con beneficios comparables y superiores a la carne roja. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarrozhuevocarnecarne rojacarnes rojas
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.