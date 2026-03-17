¿Arrancarse las canas hace que salgan más? La explicación de un dermatólogo ante esta popular creencia

Especialistas explican por qué salen las canas y qué ocurre al arrancarlas. También detallan riesgos y factores asociados.

Las canas aparecen como parte del envejecimiento. Se ven grises o blancas. En realidad son cabellos sin pigmento. Su origen se vincula con la disminución de células madre que reducen la producción de melanocitos. Estas células generan la sustancia que da color al cabello.

La aparición de canas no responde solo a la edad. También influyen factores como la genética, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la falta de vitaminas. Estudios recientes asociaron su presencia con el estrés crónico, el cual altera el metabolismo y provoca cambios hormonales.

Algunas enfermedades también inciden. Entre ellas figuran la neurofibromatosis, el hipotiroidismo, la anemia, el síndrome de Griscelli y el vitíligo. Estas condiciones pueden adelantar la aparición de cabellos sin pigmento.

¿Arrancarse las canas cambia su crecimiento?

Existe la creencia de que arrancar una cana hace que aparezcan más. Un dermatólogo francés, Ramon Grimalt, explicó que esto no ocurre. Indicó que las canas seguirán saliendo al mismo ritmo. Su aparición no depende de si se arrancan, se dejan o se tiñen.

La dermatóloga española Marta García-Legaz detalló que al arrancar una cana se elimina solo un folículo capilar. Las células pigmentarias ya no están presentes. Por esta razón, el cabello que crece vuelve a salir blanco.

La especialista advirtió sobre riesgos. Señaló que tirar del cabello puede dañar el folículo. Esto puede generar inflamación o heridas en el cuero cabelludo.

Arrancar canas no es una solución efectiva. Tampoco previene su aparición. Las personas que desean ocultarlas pueden optar por cortarlas o teñirlas según su preferencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.