Salud

¿Arrancarse las canas hace que salgan más? La explicación de un dermatólogo ante esta popular creencia

Factores como genética, estrés y enfermedades influyen en las canas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Especialistas explican por qué salen las canas y qué ocurre al arrancarlas. También detallan riesgos y factores asociados.
Especialistas explican por qué salen las canas y qué ocurre al arrancarlas. También detallan riesgos y factores asociados. (Canva Stock/Hairlust Official de Pexels / Alina Humeniuk de Getty Images)







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