Salud

Año Nuevo: claves para proteger a las mascotas del ruido de los fuegos artificiales

Consejos de expertos para proteger a perros y gatos del estrés causado por los fuegos artificiales en Año Nuevo. Medidas preventivas y recomendaciones clave

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La pirotecnia de fin de año incrementa la ansiedad en mascotas. Veterinarios aconsejan preparar espacios seguros y evitar castigos.
La pirotecnia de fin de año incrementa la ansiedad en mascotas. Veterinarios aconsejan preparar espacios seguros y evitar castigos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMascotasFuegos artificiales
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.