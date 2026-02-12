Salud

Alimentos ricos en magnesio: estas son las fuentes clave y la cantidad diaria que usted necesita

Casi la mitad de la población consume menos magnesio del necesario. Estas fuentes ayudan a alcanzar la recomendación diaria

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El magnesio interviene en más de 300 funciones del cuerpo. Conozca cuánto necesita y qué alimentos lo aportan en mayor cantidad.
El magnesio interviene en más de 300 funciones del cuerpo. Conozca cuánto necesita y qué alimentos lo aportan en mayor cantidad. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmagnesio
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.