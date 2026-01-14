Ciencia

El tipo de magnesio recomendado para combatir el agotamiento y mejorar la energía muscular

El magnesio destaca como un mineral clave para combatir el agotamiento físico. Apoya la energía muscular, la digestión y funciones metabólicas esenciales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El magnesio interviene en funciones vitales del organismo y ayuda a reducir el cansancio físico cuando se consume bajo supervisión médica.
El magnesio interviene en funciones vitales del organismo y ayuda a reducir el cansancio físico cuando se consume bajo supervisión médica. ( Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCmagnesio
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.