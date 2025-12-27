Aceite de romero en el cabello: lo que la dermatología ya confirma y lo que aún sigue en duda

El romero mostró efectos positivos en alopecia androgénica, aunque su alcance depende del folículo y no aplica para todos los casos.

Los especialistas de Cleveland Clinic examinan el efecto del aceite de romero en casos de caída capilar. Un ensayo clínico de 2015 comparó su desempeño con minoxidil al 2%, un tratamiento tópico para alopecia androgénica, y aportó datos que permiten distinguir beneficios comprobados y limitaciones de este recurso vegetal.

La dermatóloga Shilpi Khetarpal señaló que existe evidencia concreta sobre el potencial del romero para favorecer la recuperación capilar en personas con alopecia androgénica. El estudio mostró que ambos productos generaron un aumento significativo del número de cabellos en el mes seis. Las mediciones del mes tres no mostraron avances importantes. Los participantes que recibían minoxidil reportaron mayor picazón, un efecto que afectó menos a quienes usaban romero.

La especialista indicó que estos datos coincidieron con estudios de 2010 y 2013 que ya sugerían un posible beneficio del romero. Sin embargo, insistió en que la comunidad médica requiere más análisis para determinar con precisión a quién ayuda y en qué medida.

¿Cómo actúa el romero sobre el cuero cabelludo?

El extracto contiene ácido carnósico, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Cleveland Clinic explicó que dicha sustancia puede favorecer la reparación de tejidos y mejorar la circulación local, lo cual crea un entorno que permite que el folículo reciba más nutrientes y mantenga cabellos más resistentes.

Khetarpal remarcó un punto clave: la respuesta depende de la causa de la pérdida capilar y del estado del folículo. Por ese motivo, la institución evita proyectar resultados uniformes para todas las personas.

¿Qué tipo de cabello tolera mejor este tratamiento?

Los especialistas señalan que el cabello grueso suele adaptarse mejor al uso de aceites, debido a que su estructura facilita la distribución del producto sin alterar el volumen. El cabello fino, en cambio, puede lucir pesado cuando recibe una aplicación excesiva.

Por esta razón, los expertos aconsejan regular la periodicidad del uso según la densidad capilar y la producción natural de sebo, de modo que cada fibra reciba la cantidad adecuada sin generar saturación.

¿El romero sirve para todas las personas?

Cleveland Clinic advierte que el aceite de romero no funciona como solución universal.

La institución desaconseja su uso durante el embarazo o la lactancia, debido a que varios productos de extracto puro incluyen advertencias sobre posibles efectos adversos en el feto o riesgo de interrupción temprana del embarazo.

Además, los especialistas aclaran que el romero no revierte pérdidas capilares prolongadas ni produce cambios importantes cuando el folículo se encuentra deteriorado desde hace años.

Khetarpal indicó que la mejor respuesta aparece cuando la caída comenzó hace poco tiempo, porque aún existe actividad en el folículo. La mejora depende de cada paciente y no existe garantía de eficacia general.

