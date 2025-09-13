Ciencia

Roca en Marte causa intriga por su sorprendente forma similar a una tortuga

Una nueva imagen de Perseverance muestra una roca marciana con forma de tortuga y revive el fenómeno de pareidolia en la exploración espacial

Por O Globo / Brasil / GDA
Una roca con forma de tortuga fue fotografiada en Marte. El fenómeno se relaciona con la pareidolia, según explicó la NASA.
Una roca con forma de tortuga fue fotografiada en Marte. El fenómeno se relaciona con la pareidolia, según explicó la NASA.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

