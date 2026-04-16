Ciencia

Río Virilla oculta bacterias resistentes a antibióticos que podrían trasladarse a personas y fauna

Estudios de la UCR y UNA identifican 65 genes de resistencia en el río Virilla, lo que pone en riesgo la efectividad de los antibióticos actuales

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Por Marianela Arias Vilchez
27/10/2017, Basura, contaminación, Río Virilla, río,
El río Virilla presenta bacterias resistentes a 12 fármacos. Expertos alertan sobre el peligro latente para la salud pública. (Cristian Araya Badilla/Cristian Araya Badilla)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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