Revolución en la quimioterapia: crean tratamiento 20.000 veces más potente contra el cáncer

Investigadores en Estados Unidos modificaron un medicamento clásico para atacar con más precisión las células malignas sin dañar las sanas

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos crearon una versión más potente del 5-FU que frena el cáncer sin efectos colaterales en ratones.
Científicos crearon una versión más potente del 5-FU que frena el cáncer sin efectos colaterales en ratones.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

