Revolución en la quimioterapia: crean tratamiento 20.000 veces más potente contra el cáncer

Científicos crearon una versión más potente del 5-FU que frena el cáncer sin efectos colaterales en ratones.

Científicos de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, reformularon el medicamento 5-fluorouracilo (5-FU), uno de los más antiguos en quimioterapia, para lograr un tratamiento más potente, preciso y seguro contra el cáncer.

La innovación se publicó en la revista especializada ACS Nano y mostró resultados impactantes en pruebas con animales que padecían leucemia mieloide aguda (LMA), un tipo de cáncer en la sangre que avanza con rapidez y resulta difícil de tratar.

Los datos evidenciaron que esta nueva terapia penetró en las células cancerosas 12,5 veces más, las destruyó hasta 20.000 veces más eficazmente y ralentizó el avance del tumor en 59 veces respecto al tratamiento convencional, sin provocar efectos secundarios detectables.

Tecnología basada en estructuras nanoscópicas

Este avance se logró gracias a una estructura llamada ácido nucleico esférico (SNA), que encapsula el medicamento dentro de cadenas de ADN en forma de esferas diminutas. Estas esferas actúan como un sistema de entrega dirigido, pues las células leucémicas sobreexpresan ciertos receptores en su superficie que absorben las SNAs de manera natural.

Una vez dentro de la célula, enzimas específicas degradan la capa de ADN, lo que libera la carga de quimioterapia directamente en el interior del tumor. Este mecanismo transformó la forma en que el 5-FU interactúa con las células malignas, al incrementar drásticamente su efectividad.

Pruebas y próximos pasos

La investigación, liderada por el profesor Chad A. Mirkin, permitió frenar el avance del cáncer en modelos animales, lo que representa un paso prometedor en la oncología moderna. Según el equipo, este resultado podría traducirse en quimioterapias más efectivas, con mejor respuesta y menor toxicidad para los pacientes.

Actualmente, la terapia ha sido aplicada únicamente en ratones de laboratorio. El siguiente paso contempla ampliar los ensayos a otros modelos animales antes de comenzar con las pruebas clínicas en humanos.

LEA MÁS: ¿Por qué están aumentando los casos de cáncer en el mundo? Los expertos lo explican

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.