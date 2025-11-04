Ciencia

¿Por qué el cáncer sigue en aumento en todo el mundo? Las causas que alarman a los expertos

En 2050 habrá casi el doble de diagnósticos de cáncer por minuto en el mundo; envejecimiento, hábitos y desigualdad impulsan esta tendencia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El cáncer crecerá 77% para 2050. Factores como edad, tabaquismo, alcohol y falta de acceso médico aceleran su expansión.
El cáncer crecerá 77% para 2050. Factores como edad, tabaquismo, alcohol y falta de acceso médico aceleran su expansión. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcáncer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.