Caminar más de 3.000 pasos al día podría frenar el avance del Alzheimer, revela estudio

Una investigación reveló cómo un hábito simple puede marcar la diferencia en la salud cerebral frente al Alzheimer

Por O Globo / Brasil / GDA
Caminar entre 3.000 y 7.000 pasos al día podría retrasar los efectos del Alzheimer hasta por siete años, según estudio científico.
Caminar entre 3.000 y 7.000 pasos al día podría retrasar los efectos del Alzheimer hasta por siete años, según estudio científico.







