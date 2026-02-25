Revelan identidad del astronauta que obligó a la primera evacuación médica de la Estación Espacial

El astronauta estadounidense detalló el incidente médico que provocó la primera evacuación anticipada de la Crew-11 desde la EEI.

El astronauta Micke Fincke confirmó que fue el tripulante que sufrió un problema médico a bordo de la Estación Espacial Internacional y que obligó a adelantar el regreso de la misión SpaceX Crew-11 a la Tierra.

La revelación la realizó mediante un comunicado público. El incidente ocurrió el 7 de enero mientras permanecía en el laboratorio orbital.

Fincke explicó que experimentó un evento médico que requirió atención inmediata de sus compañeros de tripulación. Indicó que la rápida respuesta del equipo y la guía de los cirujanos de vuelo de la NASA permitieron estabilizar su estado en poco tiempo.

Tras una evaluación adicional, la NASA determinó que lo más seguro era un regreso anticipado de la Crew-11. La decisión respondió a la necesidad de someterlo a tecnología médica avanzada que no está disponible en la Estación Espacial Internacional.

La tripulación estaba integrada por Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov, además de Fincke.

El 15 de enero, los cuatro astronautas amarizaron frente a la costa de San Diego, en Estados Unidos. La misión tenía una duración prevista de cinco meses y medio.

Fincke agradeció a los integrantes de la Expedición 74, entre ellos Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev. También reconoció el apoyo del equipo de la NASA, SpaceX y del personal médico del Scripps Memorial Hospital La Jolla, cercano a San Diego. Señaló que el profesionalismo y la dedicación del equipo garantizaron un resultado positivo.

El astronauta informó que se encuentra en buen estado y que continúa con el reacondicionamiento estándar posterior al vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

El 8 de enero, la NASA anunció el retorno anticipado de la misión SpaceX Crew-11. En ese momento indicó que monitoreaba la salud de un miembro de la tripulación que se encontraba estable. No reveló entonces que se trataba de Fincke.

