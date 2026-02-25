Ciencia

Revelan identidad del astronauta que obligó a la primera evacuación médica de la Estación Espacial

La NASA ordenó el retorno anticipado de la Crew-11 el 15 de enero tras determinar que requería atención médica avanzada en la Tierra

Por Europa Press
El astronauta estadounidense detalló el incidente médico que provocó la primera evacuación anticipada de la Crew-11 desde la EEI.
El astronauta estadounidense detalló el incidente médico que provocó la primera evacuación anticipada de la Crew-11 desde la EEI. (NASA/NASA)







